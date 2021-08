Agentes da 135ª DP de Itaocara deflagraram a operação junto com o MPRJ, por meio do GAECO, e com apoio da CSI/MPRJ, 36º BPM e GCM de Campos. - Foto: divulgação

Agentes da 135ª DP de Itaocara deflagraram a operação junto com o MPRJ, por meio do GAECO, e com apoio da CSI/MPRJ, 36º BPM e GCM de Campos.Foto: divulgação

ITAOCARA - Policiais civis da 135ª DP, coordenados pelo delegado Dr. Rodrigo Maia, junto com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), e com apoio da CSI/MPRJ e 36º BPM, deflagraram nesta sexta-feira (13/08) a Operação Ícaro, contra investigados por tráfico de drogas em Itaocara, no Noroeste Fluminense. O objetivo foi cumprir sete mandados de prisão temporária e uma apreensão de adolescente. Uma pessoa segue foragida.



Segundo o MP, a investigação realizada nos últimos cinco meses constatou a atuação de uma rede de tráfico de entorpecentes no Noroeste do Estado e permitiu desvendar o funcionamento da organização criminosa. A ação contou também com a Guarda Civil Municipal (GCM) de Campos dos Goytacazes, por meio do Grupamento de Operações com Cães (GOC). Continua após vídeo.

