Declínio de temperatura válido entre 12h desta quinta (12) e 12h desta sexta 13.Foto: reprodução internet

Agasalhos e cobertores devem voltar a fazer parte do dia de moradores de Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Cardoso Moreira, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, Varre-Sai e São José de Ubá, no Noroeste Fluminense, entre outras cidades do estado do Rio. A umidade e a queda da temperatura desta frente fria vão sendo sentidos por todo o estado até o fim da semana, mas não há risco de tempestades, ainda segundo a Climatempo.

A nova frente fria que chegou ao Rio de Janeiro provocou grande aumento da nebulosidade e vai manter as condições para chuva até a manhã de sábado (14), de acordo com a Climatempo. Com a previsão de queda de temperatura, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de declínio de temperatura válido entre 12h desta quinta (12) e 12h desta sexta 13. O Inmet alerta para leve risco à saúde devido ao declínio entre 3ºC e 5ºC. A umidade e a queda da temperatura desta frente fria vão sendo sentidos por todo o estado até o fim da semana, mas não há risco de tempestades, ainda segundo a Climatempo.

Termômetro marcaram 2ºC em Varre-Sai, no último dia 02 e a temperatura foi a menor registrada na cidade este ano. Registro foi feito na manhã na área rural do município, segundo a Prefeitura.