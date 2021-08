O caso foi registrado na 143ª DP. - Foto: reprodução internet

Publicado 13/08/2021 16:42

SÃO JOSÉ DE UBÁ - Dois homens foram detidos com uma bucha de maconha, em São José de Ubá, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna) abordaram os ocupantes de uma motocicleta na Rua Professora Maria da Glória. Com um dos jovens os militares encontraram a droga. A dupla foi autuada por posse e uso de droga na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, ouvida e liberada. Uma audiência no Juizado Especial Criminal (Jecrim) deverá ser agendada.