Tema foi "Assistência Social: direito e dever do Estado com financiamento público para enfrentamento às desigualdades e garantir proteção social".Divulgação/PMVS

Publicado 13/08/2021 16:47

VARRE-SAI - A XI Conferência Municipal de Assistência Social de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, foi realizada na tarde desta quinta-feira (12/08), no Rancho Varre-Sai. O prefeito, Silvestre José Gorini, juntamente com a secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Maristela Louvain Fabri Moraes e com a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Kátia de Brito Amaral, realizaram a abertura do evento.

Com o tema “Assistência Social: direito e dever do Estado com financiamento público para enfrentamento às desigualdades e garantir proteção social”, a Conferência é um momento de propor as políticas públicas em assistência social pelos próximos dois anos e os direitos sociais básicos da população em geral.

“Nós estamos vivendo uma crise mundial na economia e precisamos olhar com atenção aos mais necessitados, destacamos o trabalho que vem sendo realizado por vocês, profissionais da Assistência Social em Varre-Sai, conseguindo levar um pouquinho de esperança a quem mais precisa”, afirmou o prefeito Silvestre.

A secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Maristela Louvain Fabri Moraes, agradeceu o prefeito Silvestre pelos repasses em dia para o Fundo Municipal de Assistência Social. “Agradeço ao prefeito pela confiança e sensibilidade em repassar rigorosamente os recursos para o Fundo Municipal de Assistência Social, considerando principalmente as limitações que a Covid-19 proporcionaram. A todos vocês usuários, o nosso muito obrigada! Vocês são os grandes protagonistas dessa Conferência, a instância mais democrática que existe, onde vocês terão direito a voz, a discutir propostas e votar. Lembrando que a Assistência Social é feita por nós”, frisou a secretária.

A presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Kátia de Brito Amaral, falou da troca de experiências. “É um momento importante para discutir as políticas públicas em assistência social. Tudo o que a gente ouvir aqui hoje, poderá servir para trocar experiências”, lembrou.

A palestra Magna, seguindo o tema, foi ministrada pela assistente social e subsecretária de Assistente Social de Aperibé, Sônia Maria de Souza. “Destacamos a importância dos direitos e dos usuários em política pública do Sistema Único de Saúde de Assistência Social (SUAS). Hoje vamos discorrer sobre orçamento e participação dos usuários e destacar a importância da efetivação do SUAS, que apesar de existir como Lei desde 2011, precisa ser respeitado”, afirmou a palestrante.

Também estiveram participando do evento o vice-prefeito João Batista de Souza Freitas, os secretários municipais de Esportes, José Carlos Estevão de Castro; de Turismo, Fátima Pimentel; de Gabinete, Vinicius Oliveira Dutra; de Saúde, Rafael Fabbri Ramos; de Defesa Civil, Carlos Humberto Faria Barbosa; de Educação e Cultura, Carlos Alberto da Silva; de Obras, José Maria Pelegrini e de Administração, André Ramos, além do presidente da Câmara Municipal, Luiz Carlos dos Santos Mota e vereador José Carlos Monteiro. E ainda a secretária municipal de Assistência Social de Aperibé, Tânia Lourenço Moreira.