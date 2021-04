Após 1 semana de buscas, Vitor Hugo, de 18 anos, foi localizado em uma clínica da família na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio Arquivo Pessoal

Por Charles Rodrigues

Publicado 05/04/2021 17:14

Após 1 semana de buscas e mobilização nas redes sociais, o estudante Vitor Hugo de Souza de Jesus, de 18 anos, foi localizado em uma clínica da família, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Ele havia desaparecido, no último dia 27, após sair de casa, na Cidade de Deus, em Jacarepaguá. Segundo familiares, Vitor sofreu um surto psicótico, quando seguia para casa de um parente.

A procura pelo estudante mobilizou dezenas de pessoas, além do apoio de instituições públicas e da divulgação no DIA Online. Durante seis dias, familiares e amigos realizaram buscas em municípios da Baixada Fluminense, onde o estudante foi visto. Em surto, Vitor chegou ser resgatado, na noite em que desapareceu, por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado a um Posto Médico, em São João de Meriti, onde fugiu durante o atendimento.

Publicidade

Um telefonema fez a alegria da família. A notícia da localização de Vitor na unidade de saúde, na Barra da Tijuca, foi repassada por uma das enfermeiras de plantão e trouxe alívio para o aposentado Luis Alberto de Jesus, de 57 anos, que superou as deficiências físicas e a necessidade do uso de muletas para sair todos os dias de casa em busca do filho, que cursa o 9º ano em uma escola estadual na Praça Seca.



“Foram sete dias de muita tensão, dor e medo. Realizamos buscas diárias na Baixada Fluminense, onde ele havia sido visto. Às noites que chegávamos da rua sem notícias eram horríveis. A família sofre muito. É um jovem excelente e carinhoso. Temíamos a possibilidade de sofrer algum tipo de violência. Agora, vamos cuidar dele para que essa história não se repita”, disse, emocionado, o aposentado.

Jovem teve o celular roubado e estava caminhando a esmo

Publicidade

De acordo com a família, Vitor faz uso de remédios controlados, mas teria sofrido um surto psicótico e passou a caminhar a esmo. O estudante teve um aparelho celular roubado e perdeu os óculos durante as caminhadas. Ele foi atendido na Clínica de Família e encaminhado para tratamento no Hospital Psiquiátrico Juliano Moreira, em Jacarepaguá. O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara), mas estava sendo investigado por agentes da Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA).

Em janeiro e fevereiro deste ano, foram registrados 676 desaparecidos no Estado do Rio de janeiro, de acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP).





Sumiços por distúrbios psiquiátricos correspondem a 12% dos casos registrados, segundo Ministério Público

Publicidade

De acordo com dados do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos (Plid), do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, os desaparecimentos de pessoas com problemas psiquiátricos correspondem a 12% dos casos registrados no universo da pesquisa, que abrange cerca de 27 mil casos relatados.