Sete vagas distribuídas nos campi da Região. - Divulgação/IFF

Publicado 13/08/2021 16:56

A Pró-reitoria de Gestão de Pessoas do Instituto Federal Fluminense (IFF) publicou, no dia 27 de julho, o EDITAL Nº 129/2021, que rege o Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação de professores substitutos, por tempo determinado, de nível superior, para atender à necessidade de excepcional interesse público no IFFluminense.

São 25 vagas distribuídas entre os campi do IFFluminense. O Processo Seletivo será composto de duas etapas: Prova de Desempenho Didático - que será realizada nos dias 14 e 15 de setembro, às 9h, por meio do link do Google Meet, que será encaminhado pelo e-mail do candidato - e análise de currículo, de acordo com os critérios estabelecidos no item 4.5 do Edital.

As inscrições devem ser feitas até o dia 14 de agosto de 2021 às 23h59min, somente pela internet, por meio do endereço eletrônico: https://concursos.iff.edu.br/ . A taxa de inscrição, no valor de R$ 70,00, deverá ser paga através do Guia de Recolhimento da União (GRU) até o dia 16 de agosto. Confira o cronograma no Anexo I do Edital.