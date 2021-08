nformações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao Whatsapp do Disque Denúncia Noroeste pelo 02299980-1177. - Foto: divulgação

Publicado 13/08/2021 17:03

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - O Disque Denúncia Noroeste busca informações sobre a morte de um homem de 45 anos que foi encontrado com tiro na cabeça na varada da residência localizada no bairro Arraialzinho, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. De acordo com a esposa da vítima, ela saiu de casa por volta das 15h desta quinta-feira (12). Ao retornar para casa, por volta das 18h30min, encontrou o esposo morto na varanda.

A mulher acrescentou dizendo não saber se o esposo tinha inimigos. Ele não tinha antecedentes criminais e trabalhava com compra e venda de gado na região. Durante buscas na residência ppolícias 36° BPM (Pádua) apreenderam uma espingarda no guarda-roupas. O homicídio provocado por disparos de arma de fogo foi registrado na 136ª DP. A Polícia Civil investiga o caso.

Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao Whatsapp do Disque Denúncia Noroeste pelo 02299980-1177. O anonimato é garantido. O sigilo é absoluto.