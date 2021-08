Durante apresentação do projeto, Cláudio Castro também anunciou que o auxílio emergencial SuperaRJ será estendido até o fim de 2022. - Foto: divulgação

Durante apresentação do projeto, Cláudio Castro também anunciou que o auxílio emergencial SuperaRJ será estendido até o fim de 2022.Foto: divulgação

Publicado 13/08/2021 17:40

O governador do estado do Rio, Cláudio Castro lançou nesta sexta-feira (13/08), o PactoRJ, maior pacote de investimentos para a retomada social e econômica do Estado do Rio. Ao todo, serão investidos R$ 17 bilhões nos próximos três anos em mais de 50 projetos nos 92 municípios do estado. Entre as ações previstas está a criação de 26 novos restaurantes do povo, num investimento de R$ 386 milhões. A previsão é de que sejam servidas 42.000 refeições por dia, e que haja geração de 2.900 empregos. No Noroeste Fluminense, o restaurante do povo deve ser construído na cidade de Itaperuna.

Com as intervenções, a estimativa é que sejam gerados 150 mil novos postos de trabalho. O objetivo é impulsionar a economia do Rio de Janeiro, prevendo investimentos nos seguintes pilares: infraestrutura; desenvolvimento social e econômico; saúde; educação; segurança; turismo; meio ambiente; cultura e lazer.



Durante a apresentação do programa, que contou com a presença de todos os secretários estaduais, Cláudio Castro também anunciou que o auxílio emergencial SuperaRJ será estendido até o fim de 2022. “É hora de união. O PactoRJ significa olhar para todos, ouvir os diferentes pontos de vista e enfrentar com coragem nossos desafios. É um pacto pelo crescimento econômico, pela geração de empregos, pelo enfrentamento à pobreza. É um pacto em nome de um futuro que seja melhor para todos nós. Não há uma cidade sequer que não esteja contemplada. Tenho plena convicção de que o Rio de Janeiro do amanhã nasce hoje aqui” – afirmou o governador.



Publicidade