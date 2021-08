Suspeitos em uma moto fugiram sentido ao Toyama. Os dois não foram localizados. - Foto: divulgação

ITAPERUNA - Diversos materiais entre estes, celulares, carregadores e drogas que seriam arremessados ao interior do presídio Diomedes Vinhosa Muniz, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, foram apreendidos durante ação do 29° BPM (Itaperuna-RJ).

De acordo com levantamento feito pelos militares duas pessoas, em uma motocicleta, saíram de Miracema com material entorpecente e celulares para serem jogados por cima do muro da unidade penitenciária.

Os agentes ficaram de prontidão atrás do bairro Capelinha. Os suspeitos estavam em uma moto de cor escura e ao serem visto foi dada ordem de parada. Porém a pessoa que estava na garupa jogou uma sacola ao chão e o piloto acelerou, fugindo sentido ao Toyama. Os dois não foram localizados. Durante buscas, os agentes recolheram a bolsa contendo quatro celulares, cinco carregadores, quatro cabos USB, fone, rolo de fita adesiva, pacote de fumo, vidro descartável com linha de nylon, um tablete de maconha e outro de cocaína, além de material que seria utilizado para arremesso.