Policiais se reuniram na frente da 100ª DP de Porto RealDivulgação

Publicado 12/08/2021 10:28 | Atualizado 12/08/2021 10:43

A Polícia Civil realiza nesta quinta-feira (12) uma operação denominada "Monitore" para cumprir 54 mandados de prisão e 168 de busca e apreensão contra uma facção criminosa que estaria envolvida nos recentes ataques a veículos de empresas de internet na região Sul Fluminense. Até o momento, 27 pessoas foram presas e cerca de R$ 35 mil foram apreendidos.

A operação, organizada pela 89ª Delegacia Policial de Resende, foi deflagrada a partir de uma investigação de uma quadrilha que atua na região da Grande Alegria, na cidade, tendo como principal atividade o tráfico de drogas. Os policiais estão nas ruas de Porto Real, Resende e Itatiaia.

De acordo com a Polícia Civil, entre as ações ordenadas pelos traficantes, muitos deles já no sistema penitenciário, estão. Na última semana, três carros foram incendiados em Itatiaia, Resende e Porto Real.