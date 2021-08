Inspeção foi feita pela Comissão Municipal de Planejamento e Estudo do Retorno às Aulas Presenciais - Divulgação

Inspeção foi feita pela Comissão Municipal de Planejamento e Estudo do Retorno às Aulas PresenciaisDivulgação

Publicado 11/08/2021 11:00

As escolas e creches municipais de Porto Real passaram pela segunda vistoria após as ações de adequações visando o retorno seguro das atividades escolares. A inspeção, feita pela Comissão Municipal de Planejamento e Estudo do Retorno às Aulas Presenciais aconteceu na segunda-feira (9) quando foram vistoriadas as escolas: Marina Graciani Fontanezzi, em Bulhões; Sebastião Barbosa de Almeida, no bairro Santo Antônio; José Ferreira da Silva, no São José; Patrícia Pineschi, no Fátima; Cruz e Souza, no Jardim das Acácias; Ciep 487 Oswaldo Luiz Gomes, no Freitas Soares; Eliana Provazzi, no Novo Horizonte; Cacilda Verri e Maria Hortência Nogueira, no Jardim Real, e as creches: Enrico Secchi, no Jardim das Acácias; Maria de Lourdes Ferreira, no Fátima, e Waldir Roberto da Conceição, no Novo Horizonte.

Segundo a subsecretária de Educação e Cultura, Giovana Oliveira, todas as escolas estão em conformidade com os protocolos de segurança, faltando apenas os reparos finais de infraestrutura em algumas creches. A visita teve por objetivo verificar os ajustes finais para o retorno às aulas e englobam estrutura física, demarcações de espaço nas áreas internas e externas das escolas; disponibilização de EPIs e EPCs.

Para a secretária de Educação Maria Madalena, tão importante quanto a estrutura física é a estrutura humana, que está sendo observada com todo cuidado e englobando todos os envolvidos no processo educacional, desde o transporte escolar, até o acompanhamento psicológico dos profissionais e a imunização deles contra a Covid-19. “As escolas também estão passando por processo de readequação da estrutura da internet para que haja melhorias na implementação do ensino híbrido”, declarou.

Uma próxima vistoria acontecerá ainda estes mês, já com os alunos presentes. "A partir do dia 16, quando receberemos os profissionais de educação e no dia 23 quando os alunos voltarem. Com o avanço da vacinação, a queda no número de casos e internações, permitiram que o município atingisse a classificação da bandeira amarela, a qual permite a retomada das atividades com capacidade de 75% no espaço escolar”, concluiu Giovana.