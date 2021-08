Evento antecipa 12ª Conferência Municipal de Assistência Social - Divulgação

Publicado 11/08/2021 07:00

A Prefeitura de Porto Real realizou na terça-feira (10), no bairro Parque Mariana, a segunda pré-conferência, que antecipa a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social. Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitações (SMASDHH), o tema da Conferência será “Assistência Social: direito do povo e dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social”.

Nessa ocasião foram discutidas e levantadas propostas a nível municipal, estadual e federal dos eixos 1 e 3 da conferência, sobre o tema “A proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos Socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades; e financiamento e orçamento como instrumento para a gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para garantia dos direitos socioassistenciais”.

Confira ainda, o cronograma completo até a Conferência Municipal de Assistência Social:

- 11/08, das 8h30 às 11h30 - Pré-Conferência Municipal de Assistência Social na Sala de Cultura na Escola Municipal Eliana Provazi, no bairro Novo Horizonte;

- 19/08, das 13h30 às 17h - Conferência Municipal de Assistência Social na sede da Secretaria de Assistência Social.