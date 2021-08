Covid-19 - Reprodução

Publicado 10/08/2021 07:00

Um homem de 54 anos morreu de coronavírus em Porto Real. Ele estava internado no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda, e faleceu no dia 5 de agosto. Esta foi a 60º óbito pela doença do município.

Até o momento, já foram confirmados 2204 casos, com 2113 curados. Entre os 31 casos ativos, três estão internados.

Já dentre os 58 casos suspeitos, três moradores estão hospitalizados e uma morte está sendo investigada.

A cidade já aplicou 15.862 doses das vacinas contra Covid-19 (11.065 da 1ª dose e 4.797 doses para a imunização completa). As informações foram divulgadas na segunda-feira (9).