Publicado 09/08/2021 11:14

Um homem de 28 anos sofreu uma tentativa de homicídio na noite de domingo (8) em Quatis. O crime aconteceu na Rua Genésio Paulo Leite, no bairro Nossa Senhora do Rosário.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os agentes foram chamados para atender um chamado no Hospital São Lucas de um homem que havia sido baleado.

Publicidade

A vítima contou aos policiais que estava no bairro Nossa Senhora do Rosário quando um carro parou ao lado dele e um homem encapuzado desceu do veículo e efetuou os disparos. O homem foi baledo na perna, mas conseguiu fugir.

Sem risco de morrer, ele deve ser transferido para o setor de ortopedia da Santa Casa de Barra Mansa.

Publicidade

O caso foi registrado na 100ª Delegacia Policial de Porto Real.