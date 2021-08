Entrega da Moção de Louvor e Congratulação - Divulgação/CMPR

Publicado 06/08/2021 15:00

A Câmara Municipal de Porto Real aprovou nesta semana uma moção de louvor e congratulação, proposta pelos vereadores Diego Graciani de Almeida (Cidadania) e Carlos Antônio de Lima (Avante) aos policiais militares da 3ª CIA do 37º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. A homenagem é um reconhecimento público oferecido pelos parlamentares aos relevantes serviços prestados pela equipe da PM em prol da ordem e da segurança pública municipal.

A entrega das homenagens foi realizada durante a sessão ordinária da última quarta-feira (4), no plenário da Casa de Leis, seguindo todos os protocolos segurança e as medidas de prevenção ao COVID-19. Os agraciados foram: 1º Tenente Diogo Ferreira Luiz, 1º Sargento Leniel José Expedito, 2º Sargento Clelvis Andrade Gomes de Oliveira, 3º Sargento Leandro Ribeiro Soly e Cabo Gleidison Luiz Martins. A Moção foi aprovada por unanimidade pelos vereadores.

Durante a entrega, os parlamentares enalteceram o trabalho realizado pelos oficiais. “Essa equipe vem fazendo a diferença na cidade e região. Não poderíamos deixar de homenageá-los pela dedicação e empenho em suas missões. Agradeço pelo bom trabalho que os senhores fazem 24h por dia em prol da segurança da nossa população”, comentou Diego Graciani.

“É uma honra abrir as portas desta Casa para promover tão justa e merecida homenagem, enaltecendo pessoas que são motivo de grande orgulho para a nossa cidade. Gratidão a todos vocês que deixam suas famílias em casa, colocam a própria vida em risco e estão, diariamente, sujeitos a desgastes físicos e mentais com a finalidade de nos proteger”, destacou o presidente, Carlos Antônio de Lima.