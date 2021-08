Rodovia Presidente Dutra com 402 quilômetros de extensão, liga Rio de Janeiro e São Paulo - Divulgação/CCR

Rodovia Presidente Dutra com 402 quilômetros de extensão, liga Rio de Janeiro e São PauloDivulgação/CCR

Publicado 05/08/2021 15:00

A CCR NovaDutra inicia, nesta semana, serviço de contenção de talude no Km 287 da pista sentido Rio de Janeiro, trecho de Barra Mansa (RJ) da via Dutra. Para o trabalho das equipes, o acostamento, somente no local em obra, poderá ser interditado para entrada e saída de maquinário. A concessionária ressalta que é importante o motorista ter atenção ao trafegar pelo local de obra e respeitar a sinalização implantada.

No local, será refeito o muro de contenção que rompeu devido às fortes chuvas deste ano. Também está previsto serviço de contenção do aterro lateral da rodovia e a construção de uma nova passagem de pedestre. Em caso de chuva, os trabalhos podem ser paralisados ou mesmo suspensos.