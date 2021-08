Primeira sessão ordinária do segundo semestre de 2021 - Divulgação

Primeira sessão ordinária do segundo semestre de 2021Divulgação

Publicado 04/08/2021 13:00

A Câmara Municipal de Porto Real voltou a ser palco das principais discussões referentes ao futuro da cidade. Após 30 dias de recesso, os onze vereadores estão de volta para debater os assuntos de relevância e interesses da população em plenário. Na manhã de segunda-feira (2), foi realizada a primeira sessão ordinária do segundo semestre de 2021, na Casa de Leis. As sessões ordinárias acontecem toda segunda e quarta, às 10h.

Os trabalhos foram conduzidos pelo presidente, vereador Carlos Antônio de Lima, o Carlinho Tchaia (AVANTE) e contou com a participação remota e presencial dos demais vereadores. Ainda por conta das medidas restritivas adotadas para proteção da coletividade com a pandemia da Covid-19, a participação do público em geral segue suspensa por tempo indeterminado, mas a transmissão em tempo real continua sendo disponibilizada para toda a população, através do site oficial do Legislativo.

Em duas horas de encontro, uma extensa lista de proposituras foi analisada. Na pauta, três projetos de lei, de autoria do Executivo, foram lidos e posteriormente serão encaminhados para análise das Comissões Competentes. Quatro projetos, de iniciativa parlamentar, também foram discutidos e aprovados em primeiro turno. Também houve a apresentação e aprovação de nove indicações de melhorias ao chefe do Executivo e a apresentação do balancete do mês de junho. Alguns vereadores também fizeram uso da palavra na tribuna e durante o período destinado às comunicações das lideranças partidárias.

Para o presidente da Casa, a expectativa é de que o segundo semestre seja ainda mais produtivo. “Para este segundo semestre legislativo, espera-se a mesma participação ativa no Plenário. Os vereadores têm apresentado muitos projetos e indicações. Temos muito trabalho pela frente e estamos otimistas. Apesar do momento pandêmico, também estamos satisfeitos com a interação popular. As transmissões ao vivo no 1º semestre tiveram uma aceitação muito positiva e os trabalhos estão repercutindo na cidade”, considerou Carlinho Tchaia.