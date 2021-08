Exposição poderá ser visitada até 31 de agosto - Divulgação/PMR/Pedro Luz

Exposição poderá ser visitada até 31 de agostoDivulgação/PMR/Pedro Luz

Publicado 03/08/2021 15:00

A Prefeitura de Resende, através da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda, abriu nesta segunda-feira (2), no Museu da Imagem e do Som de Resende, a exposição ‘Arte no Olhar’, do fotógrafo Pedro Luz. A mostra celebra o Dia Mundial da Fotografia, comemorado no dia 19. A exposição poderá ser visitada até 31 de agosto, de segunda a sexta, das 12h às 17h. A entrada é gratuita.

A exposição ‘Arte no Olhar’ tem curadoria de Melissa Barretti e produção de André Aaltonen. O Museu da Imagem e do Som de Resende fica na Rua Luiz da Rocha Miranda, 117, no Centro Histórico de Resende. O público visitante deverá usar máscara nas dependências do museu e fazer uso do álcool em gel na entrada

Publicidade

Sobre o fotógrafo Pedro Luz

Pedro Luz é um fotógrafo carioca que começou sua carreira em 2003. Se radicou na região da serra da Mantiqueira, e produz belas imagens a partir do seu olhar, seu espírito e seu talento. Com uma técnica apurada, e um olhar apaixonado, o fotógrafo consegue captar a beleza de nossa cidade e das matas, rios, montanhas e cachoeiras da região das Agulhas Negras. Estudioso das técnicas fotográficas, mas principalmente curioso com os recursos oferecidos pela câmera, transformou os equipamentos de trabalho em extensões do seu corpo, hoje, é impossível imaginá-lo sem uma câmera na mão.