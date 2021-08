Pyong - Reprodução

O sábado foi de festa no "Ilha Record", mas alguns participantes não quiseram saber muito de comemorar e só pensaram em jogo. Em uma discussão de estratégia com Negão da BL e Antonela Avellaneda, o ilusionista deu uma "carteirada" por já ter participado de outro reality show, o "BBB 20".

"Eu já participei [de reality], eu já competi. Toda a semana alguém vai lá naquela canoa [de eliminação]. Alguém vai vazar. Eu não quero ir nem quero que meus aliados e amigos vão", explicou Pyong.

"O jogo começa coletivo, você leva as pessoas que você mais gosta junto com você, essa questão da lealdade. Lá na frente, a gente começa a fazer algo saudável, mas pra chegar nessa fase a gente tem adversários que estão fechados e não abrem por causa de relacionamentos antes daqui", completou.

Em seguida, Negão apareceu discordando do posicionamento do mágico. "O jogo tem gangues. Tem a gangue do Claudinho, do Lucas e da Any. E a gangue do Pyong e do Thomaz. Na gangue do Pyong, a Nadja agora está se aproximando, Antonela, a Valesca... Tudo bem que alianças e aliados pesam, mas parece que é você querendo intoxicar a mente da pessoa. Eu fujo ao máximo. Sou jogador, não vou fechar com um [grupo] pro outro me mirar", justificou.