Novo posto está localizado na Rua Major de Carvalho, nº 262.Divulgação

Publicado 03/08/2021 07:00

O distrito de Falcão, em Quatis, ganha nesta terça-feira (3) um novo posto da Polícia Militar (PM). A Prefeitura Municipal de Quatis cedeu o imóvel para o novo posto que está localizado na Rua Major de Carvalho, nº 262. A inauguração será às 10h seguindo as medidas de controle contra a Covid-19.

A troca de endereço foi motivada pela necessidade de um espaço de ampla visibilidade, visando melhorar a segurança dos moradores locais. O distrito de Falcão é a principal ligação da cidade de Quatis com dois municípios vizinhos: Fumaça, distrito de Resende, e a cidade de Passa Vinte, no estado de Minas Gerais. Além de ligar a outros distritos do município como Ribeirão de São Joaquim e Joaquim Leite.