Vacina da PfizerReprodução internet

Publicado 02/08/2021 11:00

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) distribuiu no sábado (31) mais 636 doses de vacina contra a Covid-19 a Porto Real. Foram 306 doses da Pfizer para primeira aplicação; 70 doses da Oxford/Astrazeneca para segunda aplicação; e 260 doses da Coronavac para as duas aplicações do esquema vacinal.

Até o momento, o município aplicou 14.622 doses das vacinas contra Covid-19 (10.425 da 1ª dose e 4.197 doses para a imunização completa).