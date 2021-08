Câmara Municipal de Porto Real - Divulgação

Câmara Municipal de Porto RealDivulgação

Publicado 02/08/2021 09:00

A partir da dessa semana, os onze vereadores da Câmara Municipal de Porto real retomam as suas atividades em plenário. A primeira sessão ordinária do 2º semestre de 2021 está marcada para esta segunda-feira (2), às 10h, na Casa de Leis.

A presença do público segue suspensa por causa das medidas restritivas para evitar o contágio da COVID-19, mas a transmissão em tempo real continua sendo disponibilizada para toda a população pela internet, através do site oficial do Legislativo.

Os parlamentares poderão participar de forma presencial ou online, no plenário da Casa ou por aplicativo de videoconferência.