Não precisa morar em Resende para adotar um animal na Feira LivreArquivo PMR - Gleisiane Carvalho

Publicado 31/07/2021 10:00

A Prefeitura de Resende, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), promoverá mais uma edição da Feira de Adoção de Cães e Gatos neste domingo, dia 1º de agosto, das 9h às 12h, em frente ao Parcão, no Parque das Águas. A ação solidária fará parte da programação da tradicional Feira Livre de Resende. A campanha contará com aproximadamente 15 animais do CCZ entre cães e gatos, inclusive, filhotes, para serem adotados por pessoas que estejam dispostas a oferecer um lar e a assistência necessária.

O diretor do Centro de Controle de Zoonoses, Bruno Marins Souza, explicou quais são os requisitos para a adoção dos animais. "Para adotar um animal, é necessário ser maior de 18 anos de idade e apresentar documento de identidade e comprovante de residência. Quem for menor de idade deverá estar acompanhado de seus pais ou responsáveis para a adoção. Não precisa morar em Resende", reforça.

O pet escolhido poderá ser levado para a casa do seu novo tutor, mediante a assinatura do Termo de Adoção Responsável. O documento serve para que o novo tutor do animal assuma o compromisso de castrá-lo, além do seu bem-estar e cuidados necessários. A recomendação é de que machos e fêmeas passem pela intervenção cirúrgica a partir do sexto mês.

Os cães e gatos do CCZ com idade acima de seis meses já serão entregues castrados. Caso tenha idade inferior para a realização do procedimento, será feita a castração após o ato da adoção. Todos os animais da feira terão a castração garantida pelo CCZ. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone da sede do Centro de Controle de Zoonoses de Resende: (24) 3360 9690.