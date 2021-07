Processo foi realizado no Horto Municipal - Divulgação

Processo foi realizado no Horto MunicipalDivulgação

Publicado 30/07/2021 09:00

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, por meio de uma parceria com uma empresa do setor automotivo, realizou na última quarta-feira (28), um novo processo seletivo no Horto Municipal.

A empresa solicitou 10 candidatos, que foram selecionados através do banco de Currículos do Sine, para concorrerem às vagas de operador de produção. De acordo com o setor de RH da empresa, os candidatos que forem aprovados passarão por uma avaliação psicotécnica.

Publicidade