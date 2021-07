Novas vacinas para Porto Real - Divulgação

Publicado 29/07/2021 09:00

O Governo do Estado distribuiu na quarta-feira (28) mais 514 doses de vacinas contra a Covid-19 a Porto Real. Ao todo, foram encaminhadas 150 doses da Oxford/Astrazeneca, para segunda aplicação, 280 da Coronavac e 84 da Pfizer, para primeira e segunda aplicação do esquema vacinal.

De acordo com a subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde (SVAPS), as secretarias municipais de Saúde recebem orientação em relação à importância dos gestores municipais organizarem suas ações de vacinação, respeitando a destinação das doses para a primeira ou segunda aplicação do esquema vacinal.

Até a data, o município aplicou 14.270 doses das vacinas contra Covid-19, sendo 10.208 da 1ª dose, que equivale a 51% da população; e 4.062 doses para a imunização completa (23%).