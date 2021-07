Após entrada no protocolo, morador deve aguardar o contato do Serviço Social da Secretaria de Saúde. - Divulgação

Publicado 28/07/2021 13:00

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) recebeu nesta semana 130 óculos, em mais uma etapa do programa “Olhar Porto Real”. O objetivo do programa é contemplar com óculos de grau as pessoas que apresentam problemas de visão. Os moradores cadastrados foram acionados e já começaram a retirada.

Segundo a Coordenadora do Programa de Serviço Social da SMS, a assistente social Daline Lopes Cortês, os procedimentos para ser beneficiado pelo projeto são: abrir processo administrativo no setor de protocolo da Prefeitura Municipal, levando duas cópias da receita médica com dada inferior a 6 meses; comprovante de renda (extrato bancário ou carteira de trabalho); comprovante de residência em nome do requerente ou, caso morar de aluguel, declaração do proprietário do imóvel informando do aluguel ou o contrato de locação; cartão do Sistema Único de Saúde (SUS); RG e CPF do requerente ou, no caso de menores, do responsável legal; telefone de contato (obrigatório), se não tiver, pode ser de um amigo, parente ou vizinho.

A responsável pelo atendimento na escolha das armações, Márcia Cunha, explicou que após a entrada no protocolo é só aguardar o contato do Serviço Social da Secretaria de Saúde. “É preciso manter o número de telefone atualizado no cadastro, pois é essencial para o contato tanto para a escolha da armação quanto para a retirada do óculos”, finalizou Márcia.