Município já aplicou 14 mil doses de vacinasReprodução

Publicado 27/07/2021 11:00

No último sábado (24), a cidade de Porto Real recebeu do Governo do Estado mais 380 doses da vacina Astrazeneca. A nova remessa será utilizada para aplicação da segunda dose.

Até o momento, o município aplicou 14.143 doses das vacinas contra Covid-19 (10.148 da 1ª dose e 3.995 doses para a imunização completa).