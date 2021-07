São diversos insumos que auxiliarão na higiene pessoal dos estudantes e profissionais - Divulgação

Publicado 26/07/2021 15:00

Mediante ao retorno das aulas presenciais na modalidade híbrida e com o intuito de garantir a segurança e manter os protocolos de prevenção contra a Covid-19, a prefeitura de Porto Real, por meio da da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (SMECT), está entregando equipamentos de proteção individual (EPIs) e coletiva (EPCs) nas Unidades Públicas Municipais de Ensino para atender às exigências estabelecidas no Protocolo Sanitário de Retorno às Aulas Presenciais.

São diversos insumos e equipamentos que auxiliarão para a higiene pessoal dos estudantes e profissionais de educação. Entre os recursos adquiridos para proteção e combate à Covid-19 estão tapetes sanitizantes, termômetros, máscaras descartáveis, face shield, álcool em gel, sabonete líquido, além de dispensers de álcool em gel. Nas unidades também foram instaladas pias nas entradas e refeitórios.

Além dos EPIs e EPcs, as escolas também realizaram adaptações no espaço físico visando atender ao distanciamento mínimo orientado pela Vigilância Sanitária. “Algumas escolas da rede também receberam uma verba do Governo Federal pelo Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE Emergencial), para serem gastas com insumos no combate e prevenção ao coronavírus. Além disso, é importante frizar que as novas medidas sanitárias também deverão ser seguidas no transporte escolar" disse a secretária de Educação, Maria Madalena Ferreira de Souza, explicando que as unidades receberão mais itens de EPIs, que serão entregues através da Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Programa Saúde nas Escolas (PSE).