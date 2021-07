Representantes da Subsecretaria de Obras da Secretaria de Infraestrutura e Obras do Estado do Rio de Janeiro (SEINFRA) - Divulgação

Representantes da Subsecretaria de Obras da Secretaria de Infraestrutura e Obras do Estado do Rio de Janeiro (SEINFRA)Divulgação

Publicado 26/07/2021 13:00

A Prefeitura Municipal de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, SMOSP, recebeu na última semana a visita do Superintendente de Planejamento de Obras da Subsecretaria de Obras da Secretaria de Infraestrutura e Obras do Estado do Rio de Janeiro (SEINFRA), Vinícius Queiroz; da Superintendente de Desenvolvimento da Subsecretaria, Carolina Duque. Eles foram recebidos pelo Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Antônio Sebastião da Silva, o Silvinho, e pela equipe técnica da secretaria de Obras.

Antes de fazer uma visita técnica ao local onde serão realizados os serviços para revitalização da entrada da cidade, que fica às margens da Avenida Geraldo Ribas, antiga RJ 159, pela Rua São Francisco no bairro de Fátima, a equipe se reuniu para apresentação das plantas e projetos e para receber informações sobre toda a documentação necessária à realização.

Publicidade

Segundo o secretário de Obras, um novo trevo de acesso será construído para oferecer maior segurança aos motoristas, pedestres e ciclistas, com planejamento que melhora a visibilidade no trânsito, pensando na praticidade e preservação ambiental. “Esta é uma obra importantíssima, pois é um preparativo para que no futuro possamos construir a tão sonhada Rodoviária Municipal e o Mercado do Produtor, que estão nos planos da administração municipal, obras que serão construídas nesta parte da entrada da cidade”, declarou Silvinho.

Os representantes da Subsecretaria de Obras foram até o local para uma vistoria técnica, avaliando e colhendo informações sobre a obra a ser feita, e os cuidados prévios a serem tomados para a execução do projeto idealizado. “Temos no Governo do Estado um parceiro e vamos continuar sempre visando o crescimento social e econômico de forma ordenada e com todos os cuidados necessários para fazer o melhor para a nossa cidade”, concluiu o prefeito Alexandre Serfiotis.