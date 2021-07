Dois funcionários do município receberão treinamento do Estado - Divulgação

Publicado 26/07/2021 11:00

Uma reunião entre representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro e a secretária de Assistência Social de Porto Real, Valéria Sá e diretora do Departamento de Direitos Humanos da Secretaria, Cida Prado, discutiu a implantação de um Comitê e dois Núcleos de Documentação Básica na cidade.

Susam Azevedo e Jovita Belfort, da Superintendência de Pessoas Desaparecidas e Ampliação de Documentação Básica, destacaram a importância do serviço "Esta implantação é a custo zero e com certeza um serviço de grande valia para toda a população, especialmente para as pessoas em situação de maior vulnerabilidade”, frisou Jovita Belfort.

Susam explicou que a secretaria deve oferecer dois funcionários que receberão todo o treinamento por parte de técnicos da Secretaria Estadual e deve ter os espaços físicos, onde funcionará o Comitê e os Núcleos, dando acesso aos cidadãos a informações básicas sobre documentação que garante a cidadania plena.

A secretária do município salientou que uma nova reunião deverá ser marcada para que as coordenadoras dos Centros de Referência e Atendimento Social (CRAS), órgão que tem laços estreitados com a população devido aos serviços já oferecidos no município.

Jovita Belfort, mãe do lutador de MMA, Vitor Belfort disse que o objetivo é levar para a população todas as condições e informações que possibilitem acesso a toda documentação básica necessária para a vida social e econômica de qualquer cidadão.