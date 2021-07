Imunização será realizada na Central de Vacina - Reprodução internet

Publicado 27/07/2021 09:00

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realiza a partir desta terça-feira (27), a campanha de imunização contra a Covid-19 para as mulheres gestantes, puérperas e lactantes. Durante a campanha será aplicada a 2ª dose do imunizante Coronavac.

Para o recebimento da vacina, as pacientes devem se dirigir à Central de Vacinas, das 9h às 11h e das 13h às 15h, tendo em mãos: documento pessoal com foto; CPF; comprovante de residência, cartão do SUS e cartão de vacinação.

Além disso, será necessário que as gestantes e puérperas apresentem uma declaração médica para a imunização. Para as lactantes, é necessário ter em mãos a certidão de nascimento da criança junto com a declaração do pediatra.