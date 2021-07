Caso aconteceu no bairro Jardim das Acácias - Divulgação

Caso aconteceu no bairro Jardim das AcáciasDivulgação

Publicado 27/07/2021 15:00

A Guarda Civil Municipal de Porto Real (GCM), foi acionada nesta semana pelos moradores da Rua 23, do bairro Jardim das Acácias, para averiguar uma situação de furto de tampas de bueiros. Junto com funcionários da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, os agentes da GCM também fizeram uma vistoria no bairro e constataram que cerca de dez tampas haviam sido furtadas nas proximidades do local onde a denúncia foi feita.

De acordo com o secretário de Ordem Pública, Jorge Porto, esses furtos geram diversos transtornos à população. "Vão desde baixas aos cofres públicos, como danos aos veículos ou acidentes com pedestres”, explicou, pedindo que caso a população presencie algum caso furto que acione a GCM através do (24) 3353-1245 ou a Polícia Militar pelo 190.

Publicidade

Segundo o subcomandante da Guarda Municipal, Victor Soares Guimarães, o crime de furto fere o Artigo 155 do Código Penal (CP), onde as penalidades previstas consistem em reclusão de um a quatro anos e multa. Além disso, quando praticado durante o repouso noturno, a pena aumenta um terço, ou se configurado como furto qualificado, a penalidade é de dois a oitos anos de prisão e multa.