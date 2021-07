Câmara Municipal de Porto Real - Arquivo/CMPR

Câmara Municipal de Porto RealArquivo/CMPR

Publicado 28/07/2021 07:00

Os vereadores de Porto Real foram convocados para mais uma sessão extraordinária na Casa de Leis. Na reunião, que aconteceu na segunda-feira (26), os parlamentares realizaram a segunda discussão e última votação do projeto de lei nº 104/2021, que trata sobre a criação do Fundo Municipal de Educação (FME), atendendo ao pedido de urgência feito pelo chefe do Executivo. O texto original foi votado e aprovado, por unanimidade, e agora segue para sanção do prefeito.



A criação do Fundo Municipal de Educação permitirá o aperfeiçoamento da gestão da Educação Pública. Sua finalidade é captar e aplicar recursos na implantação da política educacional, em outras iniciativas destinadas à educação e ao cumprimento dos objetivos do Conselho Municipal de Educação, visando sempre à melhoria contínua do processo educacional trabalhado no município.