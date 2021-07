Vacinação contra Covid em Quatis - Divulgação

Publicado 30/07/2021 07:00

Nesta sexta-feira (30), a prefeitura de Quatis, através da Secretaria Municipal de Saúde, realiza mais um drive-thru de vacinação contra a Covid-19, dessa vez destinado a aplicação da 1ª dose para pessoas com 35 anos. A vacinação acontecerá das 9h às 14h na Praça da Matriz (Praça Getúlio Vargas).

Para a imunização com a 1ª dose, além de apresentar comprovante de residência, cartão do SUS, RG e CPF, os grupos precisam se enquadrar nas faixas etárias correspondentes.

Para mais informações entre em contato com a Secretaria de Saúde pelo número (24) 3353-2624, ou com a agente de saúde do seu bairro, ou vá até a Casa da Criança.