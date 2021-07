Boletim covid-19 desta terça-feira, dia 27, em VR - Reprodução

Boletim covid-19 desta terça-feira, dia 27, em VRReprodução

Publicado 29/07/2021 13:00

De acordo com o último boletim, a cidade de Porto Real tem 2185 casos confirmados de coronavírus, com 2086 curados e 59 mortes.

Entre os 38 casos ativos, três pessoas estão hospitalizadas com a doença.



Um morador está internado com suspeita de Covid-19 entre os 85 casos sob análise. O município também investiga uma morte suspeita. As informações foram divulgadas na quarta-feira (28).