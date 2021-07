Treinamento foi realizado no Horto Municipal - Divulgação

Treinamento foi realizado no Horto MunicipalDivulgação

Publicado 30/07/2021 11:00

O setor de Controladoria da Prefeitura Municipal de Porto Real realizou na quinta-feira (29), nas dependências do Horto Municipal, uma palestra de aperfeiçoamento para os fiscais de contratos das secretarias de Ordem Pública e Defesa Civil e de Obras e Serviços Públicos. Ao todo, 32 pessoas participaram da palestra.

Segundo o Controlador, Gustavo Leão, a Controladoria desenvolveu um documento para auxiliar os fiscais, de acordo com a legislação vigente sobre a função deles. O Controlador frisou que as palestras estão sendo realizadas com turmas divididas por Secretaria, para que sejam seguidos todos os protocolos de segurança devido a pandemia do Coronavírus.

Ele informou ainda que o documento está disponível no site oficial da Prefeitura Municipal de Porto Real. Participaram também da palestra o sub-controlador Hugo Leonardo e o diretor João Abi Saber.