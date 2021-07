Colheita de feijão em Porto Real - Divulgação

Colheita de feijão em Porto RealDivulgação

Publicado 30/07/2021 15:00

A Prefeitura Municipal de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMDR), prestou auxílio nesta semana a um agricultor no bairro Nova Colônia. Desde o início da colheita da safra deste ano, são vários os produtores que vêm sendo beneficiados com o apoio.

Segundo a SMDR, o feijão que está sendo colhido (preto e carioquinha), apresentam excelente qualidade. A Secretaria ajudou na plantação, acompanhou o crescimento com orientações, e agora ajuda na colheita. “Estamos sempre buscando auxiliar nossos produtores rurais da melhor maneira possível”, declarou o Secretário Anderson Martins, Andrinho.

Para acessar os equipamentos cedidos pela SMDR, é preciso que o produtor esteja cadastrado na secretaria, preencha um formulário de solicitação do serviço a ser realizado e agende dia e hora para receber o apoio da equipe com maquinário da secretaria. A SMDR fica na Rua Júlia Graciani Marassi, no Centro. Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3353-4962.