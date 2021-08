Prefeitura de Porto Real - Divulgação

Prefeitura de Porto RealDivulgação

Publicado 02/08/2021 15:00

A Prefeitura de Porto Real, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, Receita e Planejamento, antecipou na última quinta-feira (29), o pagamento da primeira parcela do 13º Salário aos servidores.

Segundo o secretário de Fazenda, Ernani Hélio Dias, a ação vai de encontro às diretrizes da atual gestão, valorizando o servidor municipal, e com isso, incrementando o comércio local. "No total, foram 1198 servidores e comissionados atendidos com a primeira parcela do 13°", completou.

Publicidade

O prefeito Alexandre Serfiotis destacou que a antecipação do pagamento é uma luta e uma grande conquista para valorizar o servidor público do município. “No início do ano, pegamos uma prefeitura arrasada e aos poucos estamos colocando tudo nos trilhos. Sempre iremos priorizar a responsabilidade com nossa cidade. Meu compromisso é melhorar a qualidade de vida da nossa gente”, afirmou.