Publicado 03/08/2021 11:00

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do setor de Planejamento em Saúde, realizou na última semana a terceira oficina para a implantação da ferramenta de Análise de Falhas de Processos (FMEA). Segundo a subsecretária de Saúde, Verônica Machado, a FMEA é uma ferramenta de gestão, que possibilita a identificação de falhas em processos organizacionais, em suas diversas etapas, através de um formulário padrão, no qual cada etapa é mapeada e é avaliada quanto às suas possíveis falhas.

O prefeito Alexandre Serfiotis destaca que cada falha deve ser analisada de acordo com suas consequências e em seguida serão pactuadas ações para resolução das mesmas. “Assim que encontradas as falhas, são definidos os responsáveis por cada ação, além de um prazo estipulado para a resolução. É através desse trabalho que visamos ter um atendimento seguro e uma unidade eficiente nas soluções dos problemas”, disse.

Já a gestora de Planejamento em Saúde, Laura Cristiane de Oliveira Barreto, que realizou a apresentação da ferramenta, explicou que o intuito da implantação desta ferramenta de gestão estratégica, é o auxílio imediato na organização do processo de trabalho das unidades.“A ferramenta contemplará todas as unidades de Saúde do município :Unidades básicas, média complexidade e Hospital. Nosso objetivo é ter uma apresentação mais individualizada aos setores e com a participação de toda a equipe, para que todos saibam identificar as fragilidades e possam atuar de maneira assertiva”, finalizou Laura.