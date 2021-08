Profissionais de educação serão os primeiros a iniciarem suas atividades a partir do dia 16 de agosto - Fabiano Sabino

Publicado 04/08/2021 11:00





A secretária de Educação, Maria Madalena Souza, comemorou o



Uma força tarefa foi montada pela Secretaria de Saúde para que em dois dias os profissionais da educação estivessem vacinados. “Vacinar os profissionais da educação era uma de nossas prioridades, por isso montamos um planejamento para atendê-los da melhor forma possível e agilizando ao máximo a vacinação", disse a subsecretária, Verônica Machado. A prefeitura de Porto Real terminou na terça-feira (3) a imunização completa dos profissionais de educação que receberam a primeira dose no município. Em um trabalho conjunto com as Secretarias de Educação e Saúde, os profissionais da área receberam a segunda dose, com ciclo de 8 semanas conforme Secretaria de Estado de Saúde. A antecipação da vacinação atendeu profissionais da rede pública municipal, estadual e particular, visando atender ao disposto estabelecido no Decreto N°2609/2021 que prevê a retomada gradual das aulas presenciais. A secretária de Educação, Maria Madalena Souza, comemorou o avanço dessa etapa. “Estamos felizes, pois sabemos da importância desse retorno para os nossos alunos, pois muitos precisam voltar ao ritmo de aprendizagem ofertado através das atividades presenciais e, com isso, acreditar que é possível ter esperança em um futuro melhor", declarou Maria Madalena Souza.Uma força tarefa foi montada pela Secretaria de Saúde para que em dois dias os profissionais da educação estivessem vacinados. “Vacinar os profissionais da educação era uma de nossas prioridades, por isso montamos um planejamento para atendê-los da melhor forma possível e agilizando ao máximo a vacinação", disse a subsecretária, Verônica Machado.

O prefeito Alexandre Serfiotis também comentou sobre essa etapa concluída. “Acabamos de realizar aqui um trabalho fantástico, de união e de comprometimento com nossas crianças. Agora vamos dar inicio à próxima etapa do cronograma seguindo todas as normas de segurança contra a Covid. Estou ansioso para dar as boas-vindas aos alunos das nossas escolas", finalizou.