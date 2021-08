Laboratório Municipal de Porto Real é acoplado ao Hospital Municipal São Francisco de Assis - Taylor Aba

Publicado 04/08/2021 15:00

Especializado em análises clínicas, o Laboratório Municipal de Porto Real, que é acoplado ao Hospital Geral Municipal São Francisco de Assis, realizou neste ano quase 2.000 atendimentos mensais, cerca de 12.000 análises e uma lista de mais de 400 tipos de exames. Tudo isso é possível através da informatização do sistema, da regularização dos contratos e das manutenções preventivas, onde a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Saúde (SMS), conseguiu realizar a redução na fila de espera dos exames no Laboratório Municipal.

No início do ano, por exemplo, após realizar o agendamento os pacientes esperavam até 30 dias para a realização do exame, sendo que hoje em dia, esse mesmo processo acontece de 7 a 10 dias. Já a entrega dos resultados dos exames comuns acontecem em até 5 dias. A SMS ainda realizou a descentralização no processo de marcação em alguns postos, como o Policlínico do bairro Fátima, a Unidade de Saúde da Família do bairro Bulhões e a Casa da Mulher Clementina Tavernari, onde o munícipe realiza o agendamento sem precisar se deslocar para o Hospital.

O munícipe também dispõe da coleta domiciliar, que é realizada uma vez por semana para pacientes com necessidades especiais, onde uma equipe se desloca até a residência do paciente para a realização da coleta. "A tecnologia foi um diferencial para otimização dos procedimentos e as marcações são realizadas pelo sistema com horários definidos e prioridades de atendimento. Nossos processos passam por rigorosos controles, o que garante tanto para os pacientes quanto para os médicos, um resultado altamente confiável”, explica o coordenador do Laboratório, Willian G. Teixeira, reiterando que os exames especiais são realizados em um laboratório de apoio, para o mais amplo atendimento em exames de alta complexidade.

Outro grande diferencial no Laboratório, foi a implantação de um sistema de banco de dados, onde são anexados todos os exames realizados. Nesse sistema os resultados podem ser visualizados pelos médicos no momento da consulta, trazendo ainda, um histórico de informações que melhoram a assistência do atendimento. A SMS também destaca que esta é uma ação mais sustentável, que evita o acúmulo de papéis de resultados.

“Procuramos a cada dia melhorar nosso atendimento no Laboratório Municipal de Porto Real. Aqui nossos munícipes podem realizar exames de hematologia, bioquímica, urianálise, parasitologia, imunologia e microbiologia. Nossa maior satisfação é prestar um serviço de qualidade, agilidade e humanização, auxiliando no complemento para o diagnóstico ou prevenção da saúde de nossos munícipes”, finalizou o prefeito Alexandre Serfiotis.

