Publicado 05/08/2021 11:24

Um cachorro-do-mato foi encontrado morto na noite de quarta-feira (4), na via Dutra, em Porto Real. O animal silvestre apresentava vestígios de atropelamento.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o animal estava morto no acostamento da rodovia, na altura do km 294.

A concessionária foi acionada para retirar o corpo do animal do local e o caso foi registrado no sistema da PRF.