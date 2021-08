Emenda será aplicada na construção de uma Unidade de Saúde da Família no bairro Parque Mariana - Regiane Real

Na manhã de quinta-feira (5), Porto Real recebeu a visita do senador da República, Carlos Portinho (PL). O senador foi recebido no Horto Municipal pelo prefeito Alexandre Serfiotis, vereadores e secretários do Governo Municipal. O motivo da visita institucional foi de colocar seu gabinete à disposição do município de Porto Real. Na oportunidade, o parlamentar se comprometeu em indicar uma emenda parlamentar de R$ 1,5 milhão para Porto Real, que será aplicada na construção de uma Unidade de Saúde da Família, USF, no bairro Parque Mariana e a na compra de equipamentos hospitalares.

O prefeito destacou a amizade com o senador em Brasília, da época que era deputado federal e frisou que devido a pandemia, a Saúde depende cada vez mais de ações e medidas iguais a esta, de empenho e busca da união para amenizar e solucionar problemas ligados ao setor. “Esse recurso que será indicado pelo senador, a meu pedido, terá sua aplicação na construção da USF no Parque Mariana e na compra de equipamentos hospitalares, o que vai melhorar diretamente o atendimento em saúde da nossa população. Agradeço o senador pela parceria e empenho com a nossa cidade”, declarou o prefeito.

O senador Portinho agradeceu ao prefeito e a todos pelo carinho com que o receberam e afirmou que nas cidades do interior do Estado, a união entre os poderes Executivo e Legislativo é ainda mais fundamental para o avanço rumo ao desenvolvimento. “Brigas políticas não levam à nada, o principal é defender os interesses da população como um todo. Eu sou Senador pelo Estado do Rio, logo sou Senador de Porto Real, e todas as cidades do Sul Fluminense também podem contar comigo”, concluiu Portinho.