Projeto visa atender os alunos da Rede Municipal no contraturno escolar - Reprodução internet

Projeto visa atender os alunos da Rede Municipal no contraturno escolarReprodução internet

Publicado 08/08/2021 09:00

A Secretaria de Educação, Cultura e Turismo de Porto Real abre na próxima semana as inscrições para o retorno presencial do projeto "Dançando na Escola". O projeto visa atender os alunos da Rede Municipal no contraturno escolar. Por conta da pandemia, as vagas são limitadas.

As inscrições devem ser feitas com os professores responsáveis nos dias e locais descritos abaixo de acordo com o polo de atendimento:

Publicidade

POLO SALA DE CULTURA

Segunda-feira (09/08) - 9h às 11h40

Segunda-feira (16/08) - 14h30 às 17h

POLO CIEP 487

Quarta-feira (11/08) - 9h às 11h40

Quarta-feira (18/08) - 14h30 às 17h

Publicidade

Para se inscrever, o responsável deve comparecer ao local com a identidade e CPF dele, e a certidão de nascimento e identidade do estudante.

As aulas terão início a partir do dia 23 de agosto e as inscrições devem continuar até que todas as vagas estejam preenchidas.