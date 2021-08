Sofia tem 9 anos e representa Rio das Ostras no "The Voice KIds" - Divulgação/The Voice KIds

Publicado 06/08/2021 13:26

Rio das Ostras - A torcida pelo sucesso de Sofia Farah, um talento riostrense que está participando do reality musical “The Voice Kids”, da Rede Globo, continua com força total. Com o fim das audições às cegas, que é a primeira etapa do programa, Rio das Ostras se prepara agora para torcer que ela passe pela fase das Batalhas.

Sofia tem apenas nove anos e optou, por ter as três cadeiras viradas por conta de sua interpretação na música “Mercedez Benz”, de Janis Joplin, em fazer parte do Time Brown. Os ensaios continuam para que a apresentação nas Batalhas seja vitoriosa e ela possa dar continuidade na sua trajetória no programa.

Em entrevista ao Gshow, Sofia falou da felicidade de estar participando do programa e do sonho de um dia poder cantar com Sandy e Marisa Monte, além de fazer um feat com a cantora e compositora australiana Sai.

Segundo a presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura, Cristiane Régis, as portas da Fundação estão abertas para esse novo talento riostrense. “Estamos na torcida da Sofia para que ela passe a fase das Batalhas e todas as outras que vierem pela frente, para que ela seja a grande vencedora do programa. Com isso, teremos a comprovação de Rio das Ostras realmente é um celeiro de grandes artistas”, falou Cristiane

Caso passe pelas Batalhas, Sofia ainda terá pela frente as fases de Tira-Teima, Quartas de Final e Semifinal para chegar até a grande Final.