O secretário municipal de Cultura, Bruno Nunes, destacou os serviços oferecidos pelo Transforma Bel - Divulgação

O secretário municipal de Cultura, Bruno Nunes, destacou os serviços oferecidos pelo Transforma BelDivulgação

Publicado 04/08/2021 19:56 | Atualizado 04/08/2021 19:57

Belford Roxo - Nesta quarta-feira (04/08), os alunos do Projeto Transforma Bel participaram de um evento sociocultural no bairro de Santa Teresa, em Belford Roxo. A ação contou com apresentações de dança, karatê, música e fósseis. Foram oferecidos serviços como aplicação de flúor, aferição de glicose e de pressão arterial.

O projeto foi desenvolvido pelo Instituto de Estudos das Religiões (ISER), em parceria com o Instituto de Arqueologia do Brasil (IAB), e as secretarias municipais de Cultura, Habitação e Urbanismo.

Publicidade

“Esta parceria é fundamental para trazermos serviços essenciais à população. É muito bom vermos a alegria no rosto de cada um que participa das ações do projeto”, concluiu o secretário municipal de Cultura, Bruno Nunes.