A Prefeitura vacinou 1.077 animais no bairro Jardim do IpêRafael Barreto / PMBR

Publicado 04/08/2021 19:49 | Atualizado 04/08/2021 19:51

Belford Roxo - Dando continuidade à Campanha de Vacinação Antirrábica, a Secretaria de Saúde de Belford Roxo, através do Departamento de Controle de Vetores e Zoonoses, esteve nesta quarta-feira (04-08), na Praça do Ponto 5, no bairro Jardim do Ipê, aplicando as doses nos animais. Foram vacinados 817 cães e 260 gatos durante a ação. De janeiro a junho deste ano, já receberam a dose mais de 10 mil pets. Amanhã (05-08), a equipe estará no Campo do Cantão, que fica na Estrada Manoel de Sá, s/n, Vale do Ipê, das 9h às 15h.

Liliane Santos de Souza levou seu cachorro Leão para ser vacinado Rafael Barreto / PMBR De acordo com o subsecretário de Saúde Brayan Lima, a meta é realizar a campanha em dois locais diferentes a cada 15 dias. “Retomamos com a vacinação antirrábica na cidade, pois entendemos que é fundamental cuidarmos da saúde dos nossos amigos de quatro patas. Estamos trabalhando incansavelmente para chegar o mais rápido possível a todos os cantos da cidade. Os próximos locais serão Lote XV, São Vicente, Parque Suécia, Barro Vermelho e Bom Pastor”, informou Brayan.

Aos 23 anos, Thaís dos Santos, que é dona da Yorkshire Jade de um ano, ficou sabendo da campanha de vacinação pelo WhatsApp. “A ação é ótima, ainda mais aqui que tem muitos animais. É importante proteger nossos bichinhos. Minha mascote é bastante encrenqueira e gosta de ter contato com outros cachorros”, disse Thais. Liliane Santos de Souza, 42, levou seu chow chow de também um ano, que atende pelo nome de Leão, para receber a dose antirrábica. “Muitos animais ficam soltos nas ruas do bairro. Então isso previne até a população de pegar a doença caso o animal ataque” resumiu Liliane.