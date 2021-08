O secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes, Mestre Chacal e alunos da Vila Olímpica de Belford Roxo - Guilherme Ferreira / Divulgação

Publicado 04/08/2021 14:10 | Atualizado 04/08/2021 14:10

Belford Roxo - A capoeira é considerada Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, desde 2014, pela Unesco, e disseminada em todo território nacional em mais de 200 países. Ela consegue mesclar luta, dança, musicalidade e cultura. E a partir do dia 8 de agosto serão oferecidas gratuitamente na Vila Olímpica de Belford Roxo, na Rua Lecílio, s/n, Nova Piam aulas e rodas de Capoeira Contemporânea, às segundas e sextas-feiras, das 19h às 21h. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e a ONG União Belforroxense de Apoio e Desenvolvimento da Arte e Cultura (UBADAC).

O coordenador da roda de capoeira é o Mestre Chacal, diretor da Federação de Capoeira Desportiva do Estado do Rio de Janeiro. Ele iniciou na capoeira aos 12 anos de idade, graduado mestre desde 2012, e fundador do UBADAC. Orgulha-se de ter jogado com o lutador de MMA e Campeão do UFC, Anderson Silva, em um evento e ao longo da sua trajetória com grandes mestres



“A importância da capoeira, na Vila Olímpica, é que daremos continuidade a nossa arte, no maior espaço esportivo do nosso município. Onde conseguimos reunir pessoas de todos os bairros da região. E assim, também, estaremos sendo um veículo para promover a disciplina e ajudar a formar cidadãos. A capoeira me deu tudo que tenho, vivo da minha arte e luto por ela”, disse mestre Chacal.



A Capoeira Contemporânea surgiu durante a década de 1970, com uma mistura dos dois estilos o Angola, que foi a manifestação mais decisiva no processo de resistência nos séculos de escravidão no Brasil. Ela nasceu para libertar o negro, que movido por seu instinto de sobrevivência, reagiu desenvolvendo uma estratégia de luta. Podem ser vistos elementos característicos da Angola como as acrobacias e a teatralidade. E o estilo Regional, que é uma manifestação da cultura baiana, que foi criada em 1928 por Manoel dos Reis Machado (Mestre Bimba). Bimba, que utilizou os seus conhecimentos da Capoeira Angola e do Batuque (espécie de luta-livre comum na Bahia do século XIX) para criar este estilo com maior agilidade e precisão de movimentos.



“Queremos descobrir novos valores e futuros mestres capoeiristas, com essa arte que é fundamental para trabalhar a inclusão social e atrair cada vez mais jovens e adultos. Sem dúvida essa é mais uma iniciativa do governo Waguinho visando o bem-estar da população. Será um prazer receber novos alunos e ajudá-los a prosperar no meio esportivo”, declarou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes.



A capoeira oferece diversos benefícios para a saúde, como no auxílio do alívio do estresse e na perda de peso, melhora a flexibilidade e fortalece os músculos.



Os interessados com menos de 18 anos, devem procurar o complexo esportivo, no bairro Nova Piam, acompanhado de um responsável.