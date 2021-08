Liliane Pereira da Silva Grave foi aprovada no processo seletivo para trabalhar como professora - Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - A Secretaria de Educação de Belford Roxo realizou nesta segunda-feira (02/08), no Heliópolis Atlético Clube, a solenidade de assinatura dos contratos dos 213 profissionais aprovados no processo seletivo para os cargos de orientador educacional, supervisor escolar, professor I e II e secretário escolar. Do início do ano até agora, a Prefeitura contratou mais de 3.200 profissionais da educação. No próximo dia 20 de agosto, serão assinados os contratos de: estimulador para educação inclusiva, agente de apoio à educação inclusiva, merendeira, auxiliar de educação infantil, zelador, estimulador e motorista de caminhão.

A deputada federal Daniela do Waguinho destacou a importância de se investir na Educação Rafael Barreto / PMBR O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, explicou que o retorno presencial aconteceu de maneira gradativa no primeiro semestre e ainda destacou a necessidade desses novos profissionais nas unidades escolares. “O trabalho para a renovação da educação está sendo feito desde 2017. Precisamos muito do trabalho e desempenho de todos. Mesmo em momento de pandemia, tomamos todos os cuidados com os alunos e profissionais para que o ensino presencial aconteça, principalmente para a educação infantil na fase da alfabetização. E além disso, muitos alunos têm dificuldade ou as famílias não têm estrutura para o ensino a distância”, destacou Denis.

Oportunidades de trabalho

Ao todo, 213 profissionais assinaram contrato para trabalhar na Educação Rafael Barreto / PMBR Para a deputada federal Daniela do Waguinho (MDB) o governo municipal está dando oportunidade às pessoas em um momento difícil na economia do Brasil. “Estamos passando por momentos tão difíceis há mais de um ano devido a pandemia. Já são mais de 15 milhões de desempregados e Belford Roxo está indo na contramão desse cenário. Desde o início do ano a Prefeitura gera oportunidade de empregos para a área da saúde e educação”, enfatizou a deputada. “Sou educadora e como parlamentar, certamente esse assunto é minha pauta e bandeira. Faço parte da Comissão da Educação e sei a importância de ter profissionais que atuam com amor nas unidades escolares”, acrescentou.

Desempregada há cinco anos, Liliane Pereira da Silva Grave, 36 anos, era só alegria ao assinar seu contrato para atuar como professora II. “Quando vi que fui aprovada no processo seletivo fiquei sem acreditar, pois não estava otimista. Essa é uma grande oportunidade que o prefeito Waguinho está dando para quem realmente precisa, pois sabemos o quanto o povo da cidade é carente. Vou me empenhar ao trabalhar com crianças que precisam ser educadas, pois são nosso futuro”, finalizou Liliane.