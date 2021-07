O Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, atendeu todas as exigências legais para receber os jogos da Ferj - Divulgação

Publicado 31/07/2021 14:10 | Atualizado 31/07/2021 14:13

Belford Roxo - Ter o Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, liberado para jogos oficiais da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), é mais um sonho realizado pelo Sociedade Esportiva Belford Roxo. A partir de agora, o clube que lidera a Série C do Campeonato Carioca após 11 rodadas, poderá receber os torcedores da Baixada Fluminense e de todo o Estado.

O estádio poderá receber torcedores de várias regiões do Estado Divulgação

O Estádio Nélio Gomes foi aprovado atendendo todas as solicitações e exigências legais da Ferj e do Corpo de Bombeiros.

“Com o estádio funcionando surgirão mais empregos para população local. Hoje temos um time que está na liderança do Campeonato Carioca da Série C, já imaginando a final na nossa casa. Enfim, tudo que está se concretizando é fruto de um trabalho de equipe. Agradeço ao presidente do Nova Iguaçu FC, Jânio Moraes pelas orientações, ao presidente da Ferj, Rubens Lopes, o Rubinho, ao prefeito de Belford Roxo Waguinho (PSL), a todos os parceiros e à minha família que sempre me apoiou nessa empreitada. Quando a cidade torce junto, nenhum sonho é impossível. Convidamos todos para conhecer o novo espaço esportivo, formador de talentos de Belford Roxo", disse o presidente do Sociedade Esportiva Belford Roxo, Reginaldo Gomes



A inauguração em 2020, contou com as presenças do secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes, o prefeito Waguinho e do presidente do clube Reginaldo Gomes Divugação

O Estádio Nélio Gomes foi inaugurado no dia 6 de novembro de 2020, com um amistoso entre o Máster do Botafogo e Amigos do Sociedade Esportiva Belford Roxo.